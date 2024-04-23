Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico galibiyetinin ardından evinde mangal partisi düzenleyip, partiye katılan takım arkadaşları Valverde ve Brahim Diaz ile halay çekti.
Milli futbolcu Arda Güler, El Clasico zaferinin ardından evinde mangal partisi düzenledi.
Partide, Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ile Federico Valverde de yer aldı.
Arda Güler, takım arkadaşları Valverde ve Brahim Diaz'a halay çekmeyi öğrettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
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