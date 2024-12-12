Arda Güler'in transferi için yeni iddia

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adı Bayer Leverkusen ile anılıyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon başına kıyasla Arda Güler'e daha fazla süre vermeye başladı.

İtalyan hocanın verdiği şansları iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu, La Liga'da oynadıkları Girona maçında fileleri havalandırdı ve bu sezon ilk kez skor katkısı sağladı.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Uzun süredir ara transfer döneminde Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler için Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, takımda kalacağını belirtmişti. Kış döneminde takımda kalacağı kesinleşen Arda Güler'in gelecek sezon akıbetinin ne olacağı ise merak konusuydu.

Bayer Leverkusen'in yakın takibinde olan ve Alman ekibinin transferi için ilk teması kurduğu iddia edilen Arda Güler'in, eflatun-beyazlılardan ayrılmaya niyetinin olmadığı iddia edildi.

AYRILMAYI İSTEMİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Güler için ayrılık ihtimali yok. Milli futbolcu, Real Madrid'de forma giymekten dolayı oldukça mutlu ve İspanyol devi de Arda Güler'e güveniyor.

Bu nedenle Arda Güler'in başka bir kulübe transfer olma ihtimali yok denecek kadar. Yıldız futbolcunun önümüzdeki sezonda Real Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.