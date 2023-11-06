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Arda Güler'li Real Madrid'in maçına Türk hakem

Arda Güler'li Real Madrid'in maçına Türk hakem
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 8 Kasım Çarşamba günü Real Madrid ile Braga arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz’in Braga takımları arasında 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak. 

DHA

Etiketler halil umut meler real madrid braga şampiyonlar ligi
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