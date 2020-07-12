Arda Turan Galatasaray’da!

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray’a geri dönüyor. AS’ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan’ın Galatasaray’dan maç başına 25 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray’ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.

AS, öte yandan Galatasaray’a dönecek Arda Turan’ın takım kaptanı olacağını da yazdı.