Aslan kaybetmeye devam ediyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar 23 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.
Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada farkı eritmeyi başaramadı.
MUSLERA OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Temponun sıklıkla düşük kaldığı mücadelede Galatasaray girdiği ender fırsatları gole çeviremedi. 80. dakikada Fajr'in golüne engel olamayan sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sivasspor'un golünde Luyindama'yla çarpışarak yerde kalan Muslera ise oyuna devam edemedi. Acılar içinde yerde kalan Uruguaylı eldiven sahayı sedyeyle terk etti.
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