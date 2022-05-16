aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü
A Spor muhabirinin maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini okuyamaması sosyal medyada alay konusu oldu.
Beşiktaş'ın Göztepe'ye konuk olduğu ve 9 kişiyle galip ayrılmasını bildiği maçın öncesinde, televizyon ekranları ilginç anlara sahne oldu.
Maç öncesinde takımların ilk 11'lerini sayan A Spor muhabiri, oyuncuların isimlerini öyle bir saydı ki, duyanlar adeta bildiğini unutturdu.
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