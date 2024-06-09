Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısı heyecanı yaşanıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde devam eden kongrenin ikinci gününde saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi sürüyor.

AYKUT KOCAMAN OYUNU KULLANDI

Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi.

Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.

Kongre üyeleri Aykut Kocaman’a büyük ilgi gösterdi.