Aykut Kocaman: Şampiyonluk gerçek anlamda çok zor bir şey

Konyaspor, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada geçen sezonu değerlendirerek, "Geçen sezon özellikle ikinci yarısı çok yakın geçti. Takımlar birbirlerine puan ortalamasına bakıldığı zaman da puanların daha fazla paylaşıldığı bir sezon olarak geçti. Bu bir tarafı ile de nereden baktığınıza bağlı benim baktığım tarafı ile takımların birbirine yakın olduğunu ve dolayısıyla da kazançlarla kayıpların birbirlerine yakın bir şekilde seyrettiğini gösteren bir ligdi. Olumlu tarafı bence çok daha fazlaydı ki şimdi buradan hemen önümüzdeki sezona başlarken VAR sistemi yabancı sayısı antrenörlerin özelikle takımları ile ilgili verimliliklerinin artması sanki önümüzdeki seneye eğer elde ettiğimiz veriler gerçekse ve doğruysa yine birbirine yakın takımların puan kayıplarının ya da kazançlarının biraz daha fazla olduğu çekişmeli bir lige aday olduğunu gösteriyor. Biz de bu çekişmeli geçmeye aday ligde kendimize iyi bir yer tutabilmek kazançlarımızı arttırmak ve kayıplarımızı nispeten biraz daha düşürebilmek için çalışmalara başladık. İlk etap Konya’da oldu. Daha çok kontroller, testler ve başlangıçtı. Esas yüklemelerin olacağı yer burası ki ligin özellikle ilk yarısının yükünü taşıyacak bölüm burası. Biraz sert antrenmanlar olacak. Doğal olarak hem ağrıların hem de zaman zaman küçük sakatlıkların da olabileceği yer olacak. Ama şu ana kadar sezon başı hazırlıkları için herhangi bir hap üretilmediği için kamp futbolcularımız için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

'HENÜZ TAMAMLAMADIK KADROYU'

Bolu'da kamp ortamının çok iyi geçtiğini belirten Aykut Kocaman takıma 2 oyuncu daha beklediklerini ifade ederek, "Bolu’nun şu ana kadar hem şartları hem de havası son derece uygun özelikle yükleme antrenmanları için biz de bu şartları bu anlamda kendimize uygun bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Henüz tamamlamadık kadroyu. O da bir gerçek. En azından bir ya da 2 oyuncu daha bekliyoruz takıma. Bir önceki konuşmamda da söylemiş olduğum gibi Konya’daki kampa başlarken yönetim bu konuda çalışıyor. Ama oyuncu transferleri çok kolay gerçekleşen, hem oyuncuların hem kulüplerin ortak bir zemin oluşturması kolay olmuyor transferde. Zaman zaman kolay olduğu gibi pek çok zaman ortalaması uzayabiliyor da. Dolayısıyla yönetim bu konuda çalışıyor. Maç kampı dediğim Hollanda’daki kampa en azından bir tanesini daha yetiştirebilirsek bizim için olumlu olur" diye konuştu.

Riad Bajic ve Alper'in takıma katılmasının olumlu olduğunu belirten Kocaman, "Ayrılanlar katılanlar baktığımız açısından baktığımızda hem Alper şu an takıma katıldı hem Riad Bajiç katıldı. Aynı zamanda da kiralıkta olan genç oyuncularımız vardı geçen sezon onlar da aramıza katıldılar. Şu andaki görüntü olumlu gözüküyor. Umarım bu olumlu durumu katılan arkadaşlarımızla beraber var olanlarında verimini biraz daha arttırarak bir adım daha öteye götürürüz" dedi.

SAKATLIKLARI OLAN OYUNCULAR

Kampın sakatlık yaşayan oyuncuların rehabilitasyonu olacağını aktaran Kocaman şöyle devam etti: "Bu kampta onların sadece rehabilitasyonları devam edecek. Belki Filipoviç belki Fallou belki birkaç zamana daha ihtiyacı olabilir. Ancak Filipoviç dünkü antrenmanın bir bölümüne katıldı. Bu akşamkinin bir bölümüne katılacak. Etap etap katmaya çalışıyoruz ama yine de maç kampına kadar toparlamak kolay olmuyor. Ancak onları lige kadarki sürece kadar bekletmek lazım. İkisi de diz operasyonu geçirdiler. Hurtado milli takımda ayağında bir kırık oldu. Dolayısı ile onun da bir süresi var. şu andaki planlarımız Filipoviç, Fallou ve Hurtado'nun üzerine değil onları daha ikinci planda bırakarak var olan oyuncularla kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz."

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Aykut Kocaman, şu açıklamada bulundu: "Stoper için zaten çalışmalarımız var. mutlak ve mutlak olması da gerekiyor. Hem sayısal olarak hem de var olan kalitemizi biraz daha yukarıya çekmek için mutlak olması gerekiyor. Çalışma devam ediyor ama transfer dediğiniz şey bazen çok kısa zamanda olabiliyor ama zaman zaman da uzayabiliyor."

KULÜP LİSANS TALİMATNAMESİ

Kocaman kulüp lisans talimatnamesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Heyecanlandıran bir şey. Mutlaka olması gereken bir şey. Yıllardır en çok üstüne düştüğüm şey. Sadece profesyonel çalıştırıcı olarak söylemiyorum, bir antrenör olarak da söylemiyorum. Bu futbolun içindeki unsurlardan birisi olarak söylüyorum. Sorunları görüyorum. Nelerin neden olmadığını düşündüğümüz zaman en başlıcası burası. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sonuna kadar bu konuda direnmesi futbolumuzu ayağa kaldırabilecek en başlıca şeylerden birisi."

'ŞAMPİYONLUK GERÇEK ANLAMDA ÇOK ZOR BİR ŞEY'

Konyaspor'un bu sezonki hedeflerine de değinen Aykut Kocaman, "Şampiyonluk Türk futbolunda bizim gibi takımlar için sorunlu yerlerimizden birisi. Şampiyonluk gerçek anlamda çok zor bir şey. Bireysel sporlarda da grup sporlarında da çok zor. Konyaspor’un etap etap alması gereken yolu düşündüğümüz zaman yarıştığınız takımlar yüz yılı aşmış Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray her sene genetik kodlanmış olarak şampiyonluğa oynuyorlar. Son 50 yılında Türk futboluna damga vurmuş Trabzonspor. Araya sadece girmiş bir Bursaspor var. Dolayısıyla şampiyonluk kelimesiyle başlamak büyük bir yük, sorumluluk. Aynı zamanda Avrupa ligleri için de söylemiştim, bir taraftan da yaşadığımız örnekler bunu bir şekilde gerçekleştiğini görüyor. Oraya doğru yürümek çok bambaşka bir şey, o derinliği sağlamak başka bir şey, bugünkü durumda hiçbir ölçüm yapmadan şampiyonluk için yola çıkıp da büyük bir hüsranla kümede kalma ve kalamama haline gitmek çok acı bir durum. Benim bütün derdim, hem bir futbolsever olarak hem de çok değer verdiğim Konyaspor’a bu derinliği kazandırmak. Önce sportif anlamında, güç anlamında derinliği kazandırmak. Önce o derinliği kazandırabilirsek Bursaspor’un da yaptığı gibi bir şeylerin sıkıntılı olduğu anda araya girmek mümkün olabiliyor. Ancak önce oralarda üst seviyelerde oynayabilecek, dayanıklı, ne yaptığını bilen bir takıma doğru gitmek, ondan sonra da acaba olabilir mi diye genetik olarak şampiyonluğa kodlanmış takımlar arasından ön alabilmek. Ben ısrarla bunu söyleyeceğim. Önce rakiplerimiz ne, durumumuz ne, ortam ne. bunları ölçümlemek, onları doğru şekilde yerine koymak, daha sonra da kendi gücümüzü artıracak çalışmalar yapmak. Bugüne kadar böyle yapmaya çalıştım. Bundan sonra da böyle yapmaya çalışacağım. Hayal etmek çok güzel bir şey. Buna hiçbir itirazım yok ama hayalperestlik başka bir şey. İkisinin arasındaki farkı anlayabilen insanlar ve gruplar yol alabiliyorlar" diye konuştu. (DHA)