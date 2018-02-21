  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 21 Şubat 2018 13:54

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Aykut Kocaman, Başakşehir maçında zafer getiren taktiği Beşiktas derbisinde de uygulayacak. Rakibe boş alan bırakılmayacak.

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı açıklaması
A+ A-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyuncularının mental anlamda dinlenmelerini sağlamak için verdiği iki günlük izin bitti ve Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verildi. Aykut Kocaman'ın pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Başakşehir maçındaki taktiği uygulayacağı ve hafta içi idmanlarını bu şekilde yaptıracağı bildirildi.

YARI SAHADA BOŞ ALAN VERİLMEYECEK

Futbolcularıyla konuşan Kocaman, "Top rakipteyken herkes topun arkasına geçsin. Rakibe en ufak bir rahat alan bırakmayın. Topu kaptığımızda da isabetli paslarla hemen kontraya çıkın" dedi.

Aykut Kocaman'dan yeni 'suni' açıklamasıAykut Kocaman'dan yeni 'suni' açıklaması

 

KANATLAR YARDIMA GELECEK...

Kocaman kanatlarda kullanmayı düşündüğü Dirar ve Aatıf'tan beklere yardım etmeleri istedi. Beklerden ise sırayla hücuma çıkmalarını istedi. Ceza alanı çevresinde faul yapmak ve gereksiz itirazdan kart görmek ise yasak.

İSABETLİ PASLARLA RAKİP YORULACAK

Kulübe yakın kaynaklar, teknik patron Kocaman'ın hareketli oyun ve isabetli paslarla zaten yogun olacak olan Beşiktaş'ı da daha da yormak istediği, 60-65 gibi Valbuena ve Alper Potuk hamlesi yapacağını belirtiyorlar.

fenerbahçe , beşiktaş , aykut kocaman , derbi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM