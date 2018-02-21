Aykut Kocaman'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyuncularının mental anlamda dinlenmelerini sağlamak için verdiği iki günlük izin bitti ve Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verildi. Aykut Kocaman'ın pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Başakşehir maçındaki taktiği uygulayacağı ve hafta içi idmanlarını bu şekilde yaptıracağı bildirildi.

YARI SAHADA BOŞ ALAN VERİLMEYECEK

Futbolcularıyla konuşan Kocaman, "Top rakipteyken herkes topun arkasına geçsin. Rakibe en ufak bir rahat alan bırakmayın. Topu kaptığımızda da isabetli paslarla hemen kontraya çıkın" dedi.

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KANATLAR YARDIMA GELECEK...

Kocaman kanatlarda kullanmayı düşündüğü Dirar ve Aatıf'tan beklere yardım etmeleri istedi. Beklerden ise sırayla hücuma çıkmalarını istedi. Ceza alanı çevresinde faul yapmak ve gereksiz itirazdan kart görmek ise yasak.

İSABETLİ PASLARLA RAKİP YORULACAK

Kulübe yakın kaynaklar, teknik patron Kocaman'ın hareketli oyun ve isabetli paslarla zaten yogun olacak olan Beşiktaş'ı da daha da yormak istediği, 60-65 gibi Valbuena ve Alper Potuk hamlesi yapacağını belirtiyorlar.