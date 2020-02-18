Barcelona Mustafa Kapı'nın peşinde!

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden ve bu yüzden kadro dışı kalan Mustafa Kapı için Fransız basınından bomba bir iddia geldi.

France Football'un haberine göre; Barcelona oyuncuyu bir süredir ciddi şekilde takip ediyor ve Katalanlar sözleşmesi sezon sonu erecek olan Mustafa için Haziran ayında harekete geçmeye hazırlanıyor.

ÖVGÜYLE BAHSETTİLER

17'lik orta saha için "8 ve 10 numara oynayabiliyor. Top sürüşü harika. Tam bir genç yetenek" yorumları yapılan haberde, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin acele etmeleri gerektiği de vurgulandı.

GALAATSARAY'DA MUSTAFA KAPI AÇIKLAMASI

Galatasaray bu hafta genç oyuncuyla ilgili şu açıklamayı yapmış ve Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı:

Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

