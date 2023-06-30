Barcelona yöneticisi Arda Güler için İstanbul'da!

Barcelona Başkanı Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istediklerini belirterek, "Sportif direktör Deco transfer için İstanbul'da" dedi.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in yeni sezonda nerede forma giyeceği merak ediliyor. Sarı lacivertli taraftarlar Güler’in takımda kalması için çağrılarda bulunurken, genç yıldızı takımlarına katmak için Avrupa devleri çalışmalarını hızlandırdı.

BARCELONA YÖNETİCİSİ İSTANBUL’DA

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadroda görmek istediklerini ve transfer için sportif direktör Deco'nun İstanbul'da olduğunu açıkladı.

Perşembe günü yaptığı açıklamalarda Laporta, "La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

“BU TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORUZ”

"Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor" diyen Laporta, "Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Laporta, yaptığı açıklamada Deco'nun transferi tamamlama hedefiyle İstanbul'a geldiğini bildirdi.

Arda Güler ile Barcelona'nın dışında Real Madrid, Sevilla, Milan, Dortmund, Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor.