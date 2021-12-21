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Başakşehir durdurulamıyor: Emre Belözoğlu rekor kırdı

Başakşehir durdurulamıyor: Emre Belözoğlu rekor kırdı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 32'ye yükselterek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.


Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. GZT Giresunspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Etiketler Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu rüzgar
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