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Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesini sonlandırdı

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesini sonlandırdı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

33 yaşındaki sol bekin Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

Etiketler Medipol Başakşehir başakşehir hasan ali kaldırım sözleşme
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