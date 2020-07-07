Başakşehir liderliğini sürdürdü! Başakşehir-Denizlispor: 2-0

Başakşehir, aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. 32 puanda kalan Denizlispor ise düşme tehlikesini atlatamadı.
Başakşehir, 65'te Enzo Crivelli ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 78'de Edin Visca'nın penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.
28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
İlk 11'ler
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
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