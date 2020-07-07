  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 07 Temmuz 2020 22:58

Başakşehir liderliğini sürdürdü! Başakşehir-Denizlispor: 2-0

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Başakşehir aldığı galibiyet sonrası puanını 66'ya çıkardı.

Başakşehir liderliğini sürdürdü! Başakşehir-Denizlispor: 2-0
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Başakşehir, aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. 32 puanda kalan Denizlispor ise düşme tehlikesini atlatamadı.

Başakşehir, 65'te Enzo Crivelli ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 78'de Edin Visca'nın penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi. 

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.


17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
denizlispor , Ergün Diler Star Gazetesinde... , süper lig , başakşehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM