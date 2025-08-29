Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa'ya veda etti: İşte UEFA ülke puanında son durum

Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş ve Başakşehir turnuvaya veda ederken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam ediyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi olan Çekya ise 1 takımını kaybetti, 4 takımla yoluna devam ediyor.

UEFA ülke puanı sıralaması (güncel):

1️⃣ İngiltere – 95.005

2️⃣ İtalya – 84.659

3️⃣ İspanya – 78.953

4️⃣ Almanya – 74.687

5️⃣ Fransa – 67.961

6️⃣ Hollanda – 61.865

7️⃣ Portekiz – 57.466

8️⃣ Belçika – 54.950

9️⃣ Türkiye – 43.600

🔟 Çekya – 40.300