Başakşehir ve Beşiktaş Avrupa'ya veda etti: İşte UEFA ülke puanında son durum

Güncelleme:

Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş ve Başakşehir turnuvaya veda ederken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor yoluna devam ediyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi olan Çekya ise 1 takımını kaybetti, 4 takımla yoluna devam ediyor. 

UEFA ülke puanı sıralaması (güncel):
1️⃣ İngiltere – 95.005
2️⃣ İtalya – 84.659
3️⃣ İspanya – 78.953
4️⃣ Almanya – 74.687
5️⃣ Fransa – 67.961
6️⃣ Hollanda – 61.865
7️⃣ Portekiz – 57.466
8️⃣ Belçika – 54.950
9️⃣ Türkiye – 43.600
🔟 Çekya – 40.300

