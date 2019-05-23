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  4. 23 Mayıs 2019 17:32

Batur Altıparmak açıkladı! 'Selçuk İnan için Galatasaray'la önümüzdeki günlerde görüşeceğiz'

Menajer Batur Altıparmak, temsil ettiği Selçuk İnan'ın kontratı için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturacaklarını açıkladı. Okay Yokuşlu için Galatasaray'dan bir talep gelmediğini de duyurdu.

Batur Altıparmak açıkladı! 'Selçuk İnan için Galatasaray'la önümüzdeki günlerde görüşeceğiz'
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Selçuk İnan ve Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, oyuncularının transfer durumlarıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Batur Altıparmak, Galatasaray ile kontratı sona eren Selçuk İnan ile ilgili olarak, "Galatasaray, şampiyon oldu ve kutlamalar 3-4 gün sürer. Bu kutlamaların ardından Galatasaray, gelecek sezon için adımlarını atmaya başlayacak. Selçuk, 8 sezonda Galatasaray'da birçok kupa kazandı, 5 kez şampiyon oldu. Şu ana kadar Selçuk ile ilgili yönetim ile bir görüşmemiz olmadı. Biz de Selçuk için önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'a transfer olacağı yazılan Okay Yokuşlu ile ilgili gelen soruya ise Altıparmak, "Aslı ve astarı olmayan bir haber bu. Yurt dışında sürekli oynayan bir oyuncunun ben Türkiye'ye dönmesi taraftarı değilim. Bugüne kadar Galatasaray'dan hiç kimse bizi aramadı." cevabını verdi.

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