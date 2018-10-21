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  4. 21 Ekim 2018 15:46

Belhanda Bursaspor maçına sakat olarak çıkmış

Galatasaray'da forma giyen Belhanda'nın Bursaspor maçında sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.

Belhanda Bursaspor maçına sakat olarak çıkmış
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Bursaspor maçındaki değişken performansını sakatlığına bağladı. Bursaspor maçında kaptırdığı top sonucu penaltıya neden olan Belhanda, Eren'in beraberlik golünde ise asisti yapan isimdi.

Faslı 10 numara, 1-1 biten karşılaşmanın ardından değişken performansına açıklık getirdi:

"Milli takımda sol kasığımda zorlanma meydana geldi. Ağrılarım vardı ama ben her zaman oynamak isterim ve bu kadar eksik varken takımı yalnız bırakamazdım. Tabii maç içinde zorlandığımı itiraf etmeliyim. Zorunlu 3 değişiklik yaptık ve kasığımda ağrılar olmasına rağmen maçı tamamladım. Schalke'yi de düşünerek enerjimi kontrollü kullandım."

Milliyet

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