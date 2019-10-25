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  4. 25 Ekim 2019 20:30

Belhanda ve Onyekuru için çarpıcı itiraflar!

Son dönemde Galatasaray'da ismi krizle anılan Younes Belhanda ve sarı-kırmızılıların geçen yılki şampiyonluğunun kilit isimlerinden Henry Onyekuru'nun menajerliğini yapan William D'avila, iki yıldız isim için çarpıcı itiraflarda bulundu.

Belhanda ve Onyekuru için çarpıcı itiraflar!
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Galatasaray devre arasında Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyor. Futbolcunun menajeri William D'avila bu konuda yine önemli açıklamalar yaptı.

BELHANDA'NIN KARİYER HİKAYESİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'avila, "Henry, Monaco'nun sözleşmeli futbolcusu; ancak Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray taraftarı yeterince ister, kulüpler de anlaşırsa, Ocak ayında gelir. Yaz döneminde o kadar teklif vardı ki onun için; buna karşın Henry 'hep Galatasaray' dedi. Gerçekten farklı duygularla seviyor Galatasaray'ı. Elbette, Ocak'ta dönebilir. Bu olasılık üzerinde düşünüyoruz. Ayrıca Galatasaray'a pek çok genç oyuncu kazandıracağım. Her iki kulüple de çok iyi ilişkilerim var. Ocak ayında ve gelecek yaz da Galatasaray'a pek çok oyuncu için çok yüksek fiyatlar içeren teklif getireceğim" dedi.

Younes Belhanda'nın da menajeri olan D'avila, "Belhanda Galatasaray'a aşkla bağlı. Bunu fırtınalı bir aşk öyküsüne benzetebiliriz. Kulübü çok seviyor. Fatih Terim'i çok seviyor. Terim de onu çok seviyor. Belhanda çok iyi bir insan. Kimsenin dedikodusunu yapmaz. Hissettiğini söyler. Oynadığı maçlarda Galatasaray kazanıyor. Montpellier'de şampiyonluk. Dinamo Kiev'de şampiyonluk. Nice'de Avrupa Kupaları'na katılma derecesi elde ettiler. Galatasaray'da iki şampiyonluk ve kupalar. Hep kazanan bir oyuncu. Onun oynadığı maçlarda Galatasaray hep kazanıyor. Yaz döneminde Suudi Arabistan'dan iki teklif getirdim ona. Yıllık 9 milyon Euro önerdiler. Reddetti. Geçtiğimiz Ocak ayında Monaco ısrarla istedi. Reddetti. Çünkü Galatasaray'ı çok seviyor. Ailesi burada çok mutlu. İstanbul'da harika bir yaşamları var. Galatasaray'ı paraya değişmedi" dedi.

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