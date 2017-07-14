Ben Arfa, PSG kampında yok

Geride kalan sezonda düzenli forma şansı bulamayan ve Unai Emery'nin yeni sezon planlarında yer almayan Ben Arfa'nın PSG serüveni kısa süreceğe benziyor.

15 Temmuz'da hazırlık kampı için Miami'ye gidecek Ligue 1 ekibinde kadroda yer almayacak isimler bugün belli oldu. Geçtiğimiz yaz transfer edilen Hatem Ben Arfa ve Grzegorz Krychowiak, Miami'deki yeni sezon hazırlıkları için kafilede yer almayacak ve Paris'teki Camp des Loges tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdürecek.

Kadroya alınmama kararına tepki gösteren ve takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Fransız futbolcu, Instagram hesabından sitem etti. Martin Luther King'in "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete yönelik tepkidir" sözünü paylaşan Ben Arfa, 26 Temmuz'a kadar kondisyoner eşliğinde antrenmanlara devam edecek.