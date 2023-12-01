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Beşiktaş-Ankaragücü maçı için sürpriz karar

Beşiktaş-Ankaragücü maçı için sürpriz karar
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Süper Lig'de Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maça Beşiktaşlı taraftarların da alınacağı açıklandı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler. Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı. Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

DHA

Etiketler Beşiktaş beşiktaş mke ankaragücü
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