  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş, Onuachu transferinde sona geldi

Beşiktaş, Onuachu transferinde sona geldi

Beşiktaş, Onuachu transferinde sona geldi
Güncelleme:

Beşiktaş, Southampton'ın yıldız ismi Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu'yu transfer etmek istiyor.

Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu. Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.

MONTERO VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi. Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı. Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi. Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

 BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSTEMİYOR

Beşiktaş taraftarı özellikle Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun takımdan gönderilmesini istemiyor. Gelecek vaadeden oyuncular arasında gösterilen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun takımda kalıp forma şansı verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Etiketler Onuachu Beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ayşe Ateş'e iğrenç taciz: ''Yeter ulan, yeter'' Ayşe Ateş'e iğrenç taciz: ''Yeter ulan, yeter'' Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Uçakta hostesin çalışanının makatında 1 kg altın çıktı Uçakta hostesin çalışanının makatında 1 kg altın çıktı Bakanlık ve TOKİ'den dar gelirliler için yeni konut desteği geliyor Bakanlık ve TOKİ'den dar gelirliler için yeni konut desteği geliyor FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike: Hiç zam almayabilirsiniz Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike: Hiç zam almayabilirsiniz Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Öğretmen cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil öğrencisi değilmiş Öğretmen cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil öğrencisi değilmiş Nilperi Şahinkaya'nın uğruna azarlar işittiği belindeki dövme ortaya çıktı Nilperi Şahinkaya'nın uğruna azarlar işittiği belindeki dövme ortaya çıktı
Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var EURO 2024'te grupların en iyi 11'i listesinde A Milli takımın yıldızı da var EURO 2024'te grupların en iyi 11'i listesinde A Milli takımın yıldızı da var