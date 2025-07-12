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Beşiktaş, Orkun Kökçü'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yi KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde ilerlemeye devam ediyor. Orkun Kökçü ile görüşmeler yürüten ve başarılı futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a davet etmesi beklenen siyah-beyazlı kulüp görüşmeleri KAP'a bildirdi.

Resmi bildiri metininde "Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DHA

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Etiketler Beşiktaş Orkun Kökçü transfer kap
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