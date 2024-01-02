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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı
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Beşiktaş, genç yıldız Semih Kılıçsoy ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Beşiktaş Yönetimi, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Atakaş Hatayspor deplasmanında atarak galibiyette önemli pay sahibi olan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini revize etmek için harekete geçmişti.

Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.


Semih Kılıçsoy imza sonrası açıklamasında “Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum” ifadelerini kullandı.


12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta süre bulabilen Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sözleşme semih
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