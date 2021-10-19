Beşiktaş'ın Avrupa kabusu sürüyor! Sporting'e 4-1 mağlup oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sporting Lizbon'u konuk etti. İlk iki maçında Borussia Dortmund ve Ajax'a yenilen siyah beyazlılar, Sporting Lizbon'a da sahasında 4-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'nde puanla tanışamadı.
Mücadelede Beşiktaş'ın tek golünü Cyle Larin kaydederken, Sprting Lizbon'un golleri Coates (2), Sarabia ve Paulinho'dan geldi.
Bu sonucun ardından Portekiz ekibi ilk 3 puanıyla tanışırken Beşiktaş puansız kaldı.
Bu sonuçla grupta 3'te 0 yapan Beşiktaş, üst tura çıkma şansını zora soktu.
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