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Beşiktaş'ın efsanesi Quaresma, derbi için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın efsanesi Quaresma, derbi için İstanbul'a geldi
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Sİyah beyazlıların efsane ismi 'Q7' lakaplı Ricardo Quaresma, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 358. randevu oynanacak. Bu maçlardan 133'ünü Fenerbahçe, 127'sini Beşiktaş kazanırken, 97 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı, Tüpraş Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Dev derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ricardo Quaresma, Türkiye'ye geldiğini paylaştı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iniş yapan Portekizli futbolcunun, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden izlemesi bekleniyor.

Etiketler Quaresma beşiktaş Fenerbahçe
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