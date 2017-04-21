Beşiktaş'ın UEFA'daki yükselişi sürüyor !

2016-2017 sezonunda 21.940 puanla dikkat çeken siyah-beyazlılar, toplam puanda ise 45.840 ile sıralamada 43. sırada kendisine yer buldu.

Türk takımları içinde Galatasaray’ın, 58.840 puanla 31. sırada olduğu gözlenirken, Fenerbahçe ise 51.840 puanla 39. oldu.

Bu arada Trabzonspor 27.340 puanla 79. sırada yer alırken, bu takımların dışında ilk 100 sıra içinde bulunan başka temsilcimiz olmadı.

İşte o sıralamadan dikkat çeken takımlar :

1.Real Madrid 171.771

2. Bayern Münih 154.899

3. Barcelona 151.171

4. Atletico Madrid 140.771

5.Juventus 135.499

6. Paris Saint-Germain 126.266

7. Borussia Dortmund 124.899

8. Sevilla 112.771

9. Benfica 111.866

10. Chelsea 106.021

31. Galatasaray 58.840

39. Fenerbahçe 51.840

43. Beşiktaş 45.840

122. Osmanlıspor 15.840

151. Bursaspor 10.840

158. Medipol Başakşehir 10.340

162. Konyaspor 9.840

169. Karabükspor 9.340

172. Eskişehirspor 8.840