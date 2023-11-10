Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Güneş'in Lugano yenilgisinden sonra istifa etmesiyle, yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam kararı aldı. Ancak Burak Yılmaz; 4 lig, 2 Avrupa maçında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alıp Avrupa Konferans Ligi'nden de elenince, taraftarların çok büyük protestosuyla karşı karşıya kaldı. Bu sabah istifa eden Burak Yılmaz'ın yerine akla gelen ilk isim, yılların tecrübesi Rıza Çalımbay oldu.





RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu. Beşiktaş'ın "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay" başlığıyla paylaştığı açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.





DHA