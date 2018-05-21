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  4. 21 Mayıs 2018 11:34

Beşiktaşlı yıldızlara teklif yağıyor !

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta futbolculara teklif yağıyor.

Beşiktaşlı yıldızlara teklif yağıyor !
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Tosic’i Çin’in Guangzhou R&F takımına satan siyah beyazlılarda, 2 sezondur kiralık oynayan Talisca’nın Manchester United’a imza atması an meselesi. Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Benfica’nın, bu oyuncuyu 40 milyon Euro’ya satması ve Beşiktaş’ın da 6 milyon Euro pay alması bekleniyor.

Babel, Feyenoord’dan gelen teklifi reddederken, Çin'den bazı kulüpler hem Adriano'ya hem de Quaresma'ya teklif yaptı. Ayrıca Pepe’nin de Çin’den gelen yıllık 7 milyon Euro’luk öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

Hürriyet

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