Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı !

BEŞİKTAŞ’TA yabancı santrfor arayışı İngiltere’de sürüyor. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Londra’da görüşmeleri yürütüyor ancak Kartal’ın halihazırda kadro mühendisliği sorunu var.



SİYAH-BEYAZLILARIN şu an kadrosunda 14 yabancı var. Yani kontenjan dolu. Hatta bu yüzden şu ana kadar Vida’ya lisans çıkartılamadı. Ayrıca Orlando City ile kriz yaşanıyor olsa da İstanbul’a getirilen Larin de kadroya katılacak. Bu iki oyuncu, çok büyük olasılıkla zaten ilk yarıda da bir ara kadro dışı bırakılan Ermeni kanat oyuncusu Aras ve Ukraynalı eldiven Boyko’nun yerini alacaklar.



YA NEGREDO YA DA TOSIC!



ANCAK Beşiktaş bir yabancı golcüyü daha kadrosuna katarsa bu kez 1 yabancının daha dışarıda kalması gerekecek. Şu an en güçlü adaylar ise transfer teklifleri alan Dusko Tosic ve Alvaro Negredo. Burada da seçimi teknik heyet ile yönetim beraber yapacak.



Rodgers’tan Tosic yanıtı:



CELTIC Menajeri Brendon Rodgers, Beşiktaş’tan Dusko Tosic’i transfer edecekleri yönündeki iddiaları yalanladı. Kuzey İrlandalı teknik adam, “Dusko Tosic için Beşiktaş’a teklif yaptınız mı?” sorusuna “Adını ilk kez duydum. Böyle bir teklif yok” yanıtını verdi.