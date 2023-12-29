Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Aboubakar, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Eric Bailly hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.”

ERIC BAILLY'NİN PERFORMANSI

Beşiktaş formasını bu sezon tüm kulvarlarda 8 kez giyen 29 yaşındaki Eric Bailly ve gol ve asist katkısı yapamadı.