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  4. 02 Mart 2020 22:02

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması
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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu hakkında kulüpten resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptıkları açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın A. Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir. Gökhan Gönül’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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