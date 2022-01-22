Beşiktaş'tan puan kaybı: Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 1

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının tüm detayları HTSPOR'da! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

25. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

İlk yarı golsüz biterken Beşiktaş, 61. dakikada Batshuayi'nin sürüklediği atakta Alex Teixeira ile öne geçti.

77. dakikada Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın şutunda top direkten döndü.

84. dakikada Yeni Malatyaspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Adem Büyük skora dengeyi getirdi.

89. dakikada Domagoj Vida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda da direk gole engel oldu.

Mücadele 1-1 noktalandı.

Beşiktaş üst üste 2 galibiyetin ardından kayıp yaşarken puanını 36 yaptı. Ev sahibi ise 16 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokunurken, meşin yuvarlak kalece Ertaç'ın üzerine gitti.

11. dakikada sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç iyi uzanarak golü önledi.

19. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ahcak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

25. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda top üst direkten döndü ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Öte yandan, müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor." sloganları atıldı.

49. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan, kale sahasının soluna doğru sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda dar açıdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarıya gitti.

59. dakikada ön alanda baskı yapıp topu kazanan Ghezzal, ceza sahası sağ çaprazındaki Atiba'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan dışarıya çıktı.

61. dakika Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez ortasında, Teixeira kale sahasının içinde göğsü ile hamle yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, topla ceza sahasına giren Tetteh, Necip Uysal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gönderdi: 1-1.

89. dakikada Ghezzal'in sol içten penaltı noktasına yaptığı ortaya Vida'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Seken topla ceza sahasının solunda Batshuayi'nin volesinde ise meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.

İlerleyen dakikalarda başka pozisyon olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

YENİ MALATYASPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk. 66 Adem Büyük)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira (Dk. 66 Güven Yalçın) Ghezzal, Kenan Karaman (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Batshuayi

Goller: Dk. 61 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 84 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Teixeira, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 80 Adem Büyük, Dk. 81 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)