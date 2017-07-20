Beşiktaş’tan Süper Kupa öncesi 3 hazırlık maçı

Çin’den dönen Beşiktaş takımı, oyunculara verilen 33 günlük iznin ardından kamp çalışmalarına devam etmek için İspanya’ya gidecek.

Beşiktaş kafilesi 23 Temmuz Pazar günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ve aynı gün kamp için İspanya'ya gidecek. Yurt dışı kampına Marbella şehrinde devam edecek olan Beşiktaş’ın, 6 Ağustos’ta Konyaspor’la oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde yapacağı 3 hazırlık maçının takımları ve tarihleri belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak olan Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü ise Las Palmas ile yine aynı statta mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayarak ve İsyanbul’a dönecek. Siyah-beyazlı takımın, İspanya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının da başlama saati TSİ 20.30…

Beşiktaş, 6 Ağustos Pazar günü Turkcell Süper Kupa’da karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.