Beşiktaş'tan UEFA ile anlaşma: 5 sezon boyunca...

Beşiktaş, denk hesap durumu incelemesi sonucunda UEFA ile FFP Yapılandırma Anlaşması imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2025-26 sezonu sonuna kadar yapıldığını duyururken, "-2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise, 2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise- belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir" denildi.

YAPILAN ANLAŞMA SONUCUNDA BEŞİKTAŞ'IN UYMASI GEREKEN ZORUNLULUKLAR

• 2021-22 - Denk hesap açığı

• 2022-23 - Maksimum 60 milyon euro hesap açığı

• 2023-24 - Bir önceki sezon için belirlenen tutarın altında gerçekleşen hesap tutarı kullanılacak