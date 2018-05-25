Beşiktaş'tan Welbeck sürprizi !

Bu sezon forvetteki Negredo ve Vagner Love'dan beklediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar, Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan golcü oyuncu Danny Welbeck'i hedefine koydu.

Yurt dışında temaslarda bulunan Beşiktaş transfer komitesi, İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate'in 2018 Dünya Kupası kadrosuna dahil ettiği Welbeck için girişimlere başladı.

Arsenal'de Arsene Wenger döneminin sona ermesinin ardından takımın başına geçmesi beklenen Unai Emery'nin transferde elini rahatlatmak için kadroda revizyona gideceği belirtilirken bu transferde Beşiktaş'a kolaylık sağlanabileceği belirtildi.

UZUN BOYU VE SÜRATİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Welbeck; sürati, top tekniği, savunma arkasına koşuları, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile tabiri caizse 'korkutucu' bir santrfor.

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri döndü.

Burada başarılı üç sezon geçiren İngiliz santrfor, milli takıma kadar yükseldi ve ardından 2014 yılında Arsenal'e 20 milyon euroya satıldı. Welbeck, direkt kaleye gidebilen, çabuk hareket eden ve savunmayı yıpratan bir futbolcu.