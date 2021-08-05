  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bir devrin sonu: Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdı

Bir devrin sonu: Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdı

Bir devrin sonu: Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdı

Barcelona, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir." açıklamasını yaptı.

Barcelona'da Lionel Messi ile ipler kopma noktasına geldi. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yaptığı görüşmede beklediği sonucu alamadı. Messi'nin artık yeni sözleşmeye imza atmasına mucize gözüyle bakılıyor.

 "YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIM"
Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre;Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı, Arjantinli yıldızın imzaya artık çok uzak olduğu belirtildi. Lionel Messi'nin Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağı vurgulandı. Ayrıca Messi'nin kulüp yönetimine "Yeni sözleşme imzalamayacağım" dediği iddia edildi.

Etiketler lionel messi messi barcelona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı
Fatih Altaylı'dan Erdoğan ve AK Parti'ye rest: ''Biz ahmak değiliz!''
Aydın'da ''kundakçı'' iddiası ortalığı karıştırdı: Eli sopalı grup linç ediyordu
Heybeliada'da 1 yıl önce yanan ormanın son hali görüntülendi
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor... Türkiye bu fotoğrafı konuşacak!
Bilim insanlarından tarihi değiştirecek keşif: Bilinenden daha eski çıktı
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki zanlı her şeyi kameraya kaydetmiş
İstanbul için ani dolu yağışı uyarısı
Dolar, Euro ve altın sert yükseldi! İşte Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum
Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi