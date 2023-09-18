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Biz sahada beklerken Arda Güler bakın nereden çıktı

Biz sahada beklerken Arda Güler bakın nereden çıktı
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Fenerbahçe'den rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'in Real Sociedad ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 5. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Real Sociedad takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşılaştı. Real Madrid mücadeleyi 45.dakikada Valverde ve 61.dakikada Joselu’nun attığı gollerle 2-1 kazanarak 5’de 5 yaptı.

Sakatlığı nedeniyle takım kadrosunda yer almayan Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler, karşılaşmayı tribünde babası Ümit Güler ile birlikte izledi.

Etiketler real madrid arda güler transfer tribün
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