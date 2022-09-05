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Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın takımına soruşturma başlatıldı

Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın takımına soruşturma başlatıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu hafta karşılaştığı Sheffield United maçında yapılan tezahüratlar nedeniyle soruşturma altına alınıyor.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Sheffield United'ı ağırladığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın skorunun yanında tribünlerden edilen tezahüratlar İngiltere'de gündem olmuş durumda.

IRKÇILIK İDDİASI!

Sheffield United'ın genç oyuncusu Kyron Gordon, maçın sonlarında doğru ısınırken tribünlerden gelen tezahüratların ardından yedek kulübesinin yolunu tuttu. Isınmayı reddedip yedek kulübesine oturan Kyron Gordon'ı takım arkadaşları teselli etti. Irkçı tezahüratlar olduğu iddia edilen olayla ilgili İngiltere Federasyonu soruşturma başlattı.

Hull City yönetimi de olayı araştırdıklarını duyurdu.

Etiketler acun ılıcalı gull city
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