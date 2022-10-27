Bomba iddia: Cengiz Ünder, Süper Lig'e geri dönüyor

Futbolda Dünya Kupası arasına kısa bir süre kala takımlar transfer arayışlarını sıklaştırdı. Spor Toto Süper Lig'de 18 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'ın gündemine Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da mutsuz olduğu iddia edilen Cengiz Ünder geldi.

Dünya futbolunda liglere ara verilmesine kısa bir süre kala ekipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan ve adından söz ettiren Galatasaray, Cengiz Ünder'i de transfer etmek istemiş ancak imza gerçekleşmemişti. Galatasaray ve Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme daha yaşandı.



GALATASARAY'IN HEDEFİ CENGİZ ÜNDER

TRANSFERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve mutsuz olduğu iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray - Cengiz Ünder transferinin tüm detayları ise ortaya çıktı.



SÖZLÜ KONUŞULDU



Ajansspor'un haberine göre; Galatasaraylı yetkililer, Cengiz Ünder'i transfer listesine ekledi ve sözlü bir konuşma oldu.



10-15 MİLYON EURO



Marsilya'nın göndermeye sıcak bakmadığı Ünder için belirlediği bonservis bedelinin ise 10-15 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.



GALATASARAY'IN FORMÜLÜ



Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi gerçekleştireceği ve devre arasında bu işi bitirmek istediği aktarıldı.



YILLIK 3 MİLYON EURO



Marsilya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransız ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanıyor.

"ŞAMPİYONLUK HAMLESİ"



Transfer gelişmesini öğrenen sarı - kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyadan "Şampiyonluğu getirecek transfer olur" şeklinde yorumlarda bulundular.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 37 maçta 18 gole katkı sunan Cengiz Ünder, bu sezon ise 5'i ilk 11, 16 maçta şans buldu ve bir kez de asist yaptı.