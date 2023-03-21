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Bülent Uygun milletvekili adayı mı olacak?

Bülent Uygun milletvekili adayı mı olacak?
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Teknik direktör Bülent Uygun'un, AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi.

Son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştıran, futbolculuk döneminde ise Fenerbahçe ile gol krallığı yaşayan ve "Asker" lakabıyla tanınan Bülent Uygun, siyasete atıldı.

AK PARTİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK
medyabar.com'da yer alan habere göre, ünlü teknik direktör Bülent Uygun, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

2021'DEN BU YANA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Çaykur Rizespor'daki görevinden 22 Eylül 2021'de ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, o günden bu yana takım çalıştırmadı.

Etiketler bülent uygun ak parti milletvekili adayı
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