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  4. 21 Ekim 2019 17:59

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay'ın kulübü maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle kulüpten ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı. Mesut Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunun da ihraç talebine olumlu baktığı öğrenildi.

Bursaspor'da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor
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Bursaspor Kulübü'nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da Mesut Mestan başkanlığa gelirken, genel kurul üyeleri eski başkan Ali Ay'ın ise kulüpten ihracını talep etmişti.

Bursaspor Kulübü Disiplin Kurulu, bu talebi incelemeye aldı. Kurul, kulübü maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde rapor hazırladı.

Mesut Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunun da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi. İlk olağan toplantısında konuyu değerlendirecek olan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde karar alması bekleniyor.

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