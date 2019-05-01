Bursasporlu Barış Yardımcı sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sakatlıklardan yana en çok başı ağrıyan ekiplerden biri olan Bursaspor'a bir şok da Barış Yardımcı'dan geldi. Bir süredir sakatlığı bulunan ancak 28. haftadaki Trabzonspor maçıyla sahalara geri dönen deneyimli oyuncu, son oynanan Akhisarspor maçında oyuna devam edemedi. Yerini 69. dakikada Abdullahi Shehu'ya bırakan deneyimli oyuncunun ağrı kesici iğne ile oynadığı öğrenilirken, daha sonra yapılan kontrollerinde menüsküsündeki problemin daha da yükseldiği belirtildi.

Kalan 4 haftadaki kritik maçlar öncesi ameliyat olması beklenen Barış Yardımcı'nın sezonu kapadığı öğrenildi. Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. (DHA)

