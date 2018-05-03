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  4. 03 Mayıs 2018 11:42

Bursasporlu futbolcular idmana çıkmadı !

Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da futbolcuların idmana çıkmadığı belirtildi.

Bursasporlu futbolcular idmana çıkmadı !
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor’da futbolcular maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00’da Özlüce Tesisleri’nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı.

Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü’nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

idman , bursaspor , fenerbahçe
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