Çarşı bile şapka çıkarır: Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e kanlı protesto

Gazze'ye havadan ve karadan ölüm yağdıran İsrail'e yönelik protestolara tüm hızıyla devam ederken, Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e yönelik bu protesto gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Sociedad ile Benfica karşı karşıya gelirken maça Sociedad taraftarlarının yasağa rağmen İsrail'e yönelik protestosu oldu. İspanya'daki Anoeta Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken Real Sociedad taraftarı, üzerinde kan izi bulunan kıyafetler giydi ve ellerine Filistin bayrakları alarak kale arkasındaki boşluk olan bölüme yerleşti. Real Sociedad taraftarlarının Gazze'de yaşanan olaylara sessiz kalmadığı görüntüler ve hazırladığı konsept, sosyal medyanın gündemine oturdu.