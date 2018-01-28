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  4. 28 Ocak 2018 16:24

Cavani rekor kırdı, PSG fark attı !

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

Cavani rekor kırdı, PSG fark attı !
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Karşılaşmanın 11. dakikasında Edinson Cavani'nin golüyle öne geçenParis Saint-Germain, 40. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

70. dakikada Angel Di Maria ile farkı açan ev sahibi ekip, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. 

Paris Saint-Germain formasıyla 157. golünü atan Uruguaylı futbolcu Cavani, Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 

Bu galibiyetin ardından lider Paris Saint-Germain puanını 59'a çıkarırken, Montpellier 31 puanda kaldı.

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