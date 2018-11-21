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  4. 21 Kasım 2018 18:04

Cenk Tosun: Beşiktaş'a geri dönmeyi düşünmüyorum

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber! Adı Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Cenk Tosun, Everton'da mutlu olduğunu belirterek geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Cenk Tosun: Beşiktaş'a geri dönmeyi düşünmüyorum
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Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde geçen sezon, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a gönderdiği Cenk Tosun için Ocak ayında kiralama girişiminde bulunacağı söylemişti.

"DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Konuyla ilgili olarak çıkan haberler sebebiyle rahatsız olduğu öğrenilen milli futbolcu, “Beşiktaş benim yuvam. Ancak ben kariyerimde yeni bir sayfa açtım ve Everton’da mutluyum. Ayrıca Beşiktaş’ın ilgilendiği haberleri de dedikodudan ibaret” dedi.

2 GOL ATABİLDİ

Bu sezon İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen Cenk Tosun, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.

Beşiktaş , cenk tosun
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