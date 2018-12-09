Cihat Arslan: Fenerbahçe'ye saygıda kusur edilmemesi gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi." dedi.

Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kritik bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını söyledi.

Takım olarak daha iyi organize olduklarını kaydeden Arslan, "Topun bazen size yardım etmesi gerekiyor. Kaleciden döndü, Bokila tamamladı. Fenerbahçe de şut attı ama olmadı. Futbolda kırılma anları olur. Bazen siz şanslı olursunuz." diye konuştu.

Arslan, Elvis Manu'nun 8 gün idman yapmamasına rağmen oynamak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi. Bugün onları gördük. Güzel bir galibiyet oldu. Kimseye yaranma derdim yok. Futbola gönül vermiş, futbolda çalışmaya devam eden biri olarak, Türk futbolunun lokomotiflerine saygıda kusur edilmemesi gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş onlar bizim taşıyıcımız. Onların olmadığı platform değerli değil. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım."

Göreve ilk geldikleri dönemdeki karamsar tablonun dağıldığını kaydeden Arslan, "Bütünleşmeyi başardık. Bu durum, hedeflerimizi yüksek tutmamızı sağlıyor. İlk yarı ne kadar fazla puan toplarsak, ikinci yarıda opsiyonumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, takımda herkesin fedakarca mücadele ettiğini belirterek, "Bu fedakarlık sonunda güzel bir galibiyet aldık. Bunu bütün sezona yayıp, kötü günlerde de bunu devam ettirmek önemli." şeklinde konuştu.

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Arslan, "Şu anda transferden çok maçlara motive oluyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, kadro dışı bırakılan Ukraynalı oyuncu Yevgen Seleznov'la probleminin bulunmadığını ancak profesyonel anlamda alınan bir karar olduğunu belirten Arslan, "İnşallah güzel bir kulübe gider." ifadelerini kullandı.

