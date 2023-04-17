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Çılgın taraftarlar yaratıcı olalım derken... Penaltı atışında görülmemiş olay

Çılgın taraftarlar yaratıcı olalım derken... Penaltı atışında görülmemiş olay
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Fransa Ligue 1'de Clermont ile Angers arasındaki mücadelede Clermontlu futbolcu penaltı atışı kullanırken rakip taraftarın kale arkasında pantolonlarını ve iç çamaşırlarını indirdiği an maça damgasını vurdu.

Fransa Ligue 1'in 31'inci haftasında oynanan Clermont Angers mücadelesinde 3 puanın sahibi ev sahibi ekip Clermont olurken, Clermont'a galibiyeti getiren goller 33. dakikada Grejohn Kyei ve 38. dakikada Muhammed Cham'ın penaltılarıyla geldi. Angers'ın tek golünü ise Adrien Hunou kaydetti.

Ancak maçın 38'inci dakikasında görülmemiş bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazanırken, deplasman takım taraftarları penaltı kullanan futbolcunun dikkatini dağıtmak için hem pantolonlarını hem de iç çamaşırlarını indirdi.

Fakat taraftarların bu girişimi başarıssızlıkla sonuçlandı ve Muhammed Cham topu ağlara yollamayı başardı.

 

 

Etiketler Muhammed Cham penaltı pantolon iç çamaşırı taraftar
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