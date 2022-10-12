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  4. Cimbom'dan yeni tesise ''efsane'' isim

Cimbom'dan yeni tesise ''efsane'' isim

Cimbom'dan yeni tesise ''efsane'' isim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu, Özbek, "A Takımın Florya'daki yerleşkesini Kemerburgaz'a taşıyoruz. Sahaya makineleremiz indi. Tamamen finansal imkanının elverdiği bir şekilde planlandığı için, modern bir tesis olacak. “Kemerburgaz'da yaptığımız yeni tesislerimizin adı Metin Oktay olacak" dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin çağdışı kaldığını söyleyen Özbek, "Yapanları şükranla anıyorum. Nasıl yapıldığı konusunda da kısmen biliyorum. Büyük bir feragat örneği. Hepsine teşekkür ediyorum. Bize düşen o imkanlar çerçevesinde yapılan bu tesisleri daha iyi yapmak. Bu bizlerin görevi" ifadelerini kullandı.  

Etiketler Galatasaray cimbom galatasaray
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