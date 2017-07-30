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  4. 30 Temmuz 2017 13:24

Club Brugge’den farklı tarife

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Club Brugge, Belçika Ligi'nin ilk haftasında Lokeren'i deplasmanda 4-0 mağlup ederek lige görmekli bir giriş yapmış oldu.

Club Brugge’den farklı tarife
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Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Club Brugge, Belçika Ligi birinci hafta mücadelesinde Lokeren’i deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Brugge, 5. dakikada Mechele, 17. ve 24. dakikada ise Dennis’in attığı gollerle durumu 3-0’a getirdi.

32. dakikada Palacios’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Club Brugge, 55. dakikada Miric’in kendi kalesine attığı golle durumu 4-0 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.

Club Brugge ve temsilcimiz Medipol Başakşehir, 2 Ağustos Çarşamba akşamı İstanbul’da bir araya gelecek.

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